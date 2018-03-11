В Иерусалиме в Храме Гроба Господня тысячи паломников со всего мира поклонились Кресту (видео)

В третье воскресенье поста, 11 марта, в храме Гроба Господня в Иерусалиме отметили праздник поклонения Кресту.

Об этом сообщается на официальной странице Иерусалимской Патриархии в фейсбук.

В событии приняли участие духовенство Иерусалимской Православной Церкви, а также многочисленные паломники.