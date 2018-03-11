В Иерусалиме в Храме Гроба Господня тысячи паломников со всего мира поклонились Кресту (видео)
19:01, 11 марта 2018Православие
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В Храме Гроба Господня тысячи паломников поклонились Кресту / facebook.com/JerusalemPatriarchate
В третье воскресенье поста, 11 марта, в храме Гроба Господня в Иерусалиме отметили праздник поклонения Кресту.
Об этом сообщается на официальной странице Иерусалимской Патриархии в фейсбук.
В событии приняли участие духовенство Иерусалимской Православной Церкви, а также многочисленные паломники.
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