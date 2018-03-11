В Иерусалиме в Храме Гроба Господня тысячи паломников со всего мира поклонились Кресту (видео)

19:01, 11 марта 2018
Православие
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/ facebook.com/JerusalemPatriarchate

Об этом сообщается на официальной странице Иерусалимской Патриархии в фейсбук.

В событии приняли участие духовенство Иерусалимской Православной Церкви, а также многочисленные паломники.

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