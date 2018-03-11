Сегодня день памяти священномученика Сергия (Воскресенского), который был замучен в советских лагерях.

Священномученик Сергий родился в 1890 году в семье священника Сергия Воскресенского. По окончании духовной семинарии он был назначен учителем словесности в школу при Князе-Владимирском монастыре в Подольском уезде. В 1916 году Сергей Сергеевич обвенчался с дочерью священника Александрой Никольской и был рукоположен в диаконы.

Молодому батюшке пришлось столкнуться с гонениями против Церкви, наступившими после захвата большевиками власти. В 1923 году спецкомиссия составила акт о закрытии храма Иоанна Предтечи и передаче его музейному отделу Главнауки.

Церковная община не согласилась с этим решением и подала ходатайство об открытии храма, однако это ходатайство власти не удовлетворили.

После закрытия храма отец Сергий перешел служить в расположенный неподалеку храм Казанской иконы Божией Матери в селе Коломенском. Чтобы прокормить семью, отец Сергий вместе с крестьянами возил на рынок малину, яблоки и вишню.

В ночь с 15 на 16 марта 1932 года отец Сергий и вместе с ним семь прихожан-крестьян были арестованы. Тюрем тогда не хватало, и первое время арестованных содержали в специально устроенном на этот случай концлагере. Священника и крестьян обвинили в том, что они распространяли антисоветские слухи.

На следующий день после ареста священника и прихожан уполномоченный ОГПУ выписал постановление, в котором постановил «агентурное дело «Теплая компания» ликвидировать путем ареста проходящих по нему граждан».

Допрошенные затем свидетели показали, что отец Сергий «среди верующих говорил, что придет время, когда народ будут хоронить без отпевания», а «весь этот гордиев узел, который завязали большевики, может разрубить лишь война».

Священник Сергий Воскресенский говорил: "Советская власть - это красные помещики, которые притесняют трудовое крестьянство, разоряют и закрывают храмы. Но мы должны со своей стороны не примиряться с этими гонениями, а действовать, как первые христиане".

Воскресенский часто говорил проповеди, в которых призывал крестьян крепиться: "Наступило тяжелое время для верующих, всюду на нас гонение, нам нужно крепко держаться за Церковь. Наступило последнее время, но Церковь останется непобедимой".

20 марта следователь допросил отца Сергия, который не признал себя виновным. 26 марта 1932 года следствие было закончено. В обвинительном заключении следователь написал: «По поступившим в райотделение сведениям, группа из кулацко-зажиточного элемента под руководством Воскресенского вела антисоветскую агитацию, направленную к срыву мероприятий партии и советской власти. Как один из методов борьбы с мероприятиями советской власти, обвиняемые распространяли слухи о гибели советской власти и нелепые провокационные слухи о том, что один из колхозников села Дьякова якобы видел видение...»

4 августа 1932 года тройка ОГПУ приговорила отца Сергия к трем годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Он был отправлен в лагерь на Беломорско-Балтийском канале, неподалеку от железнодорожной станции Медвежья Гора. В начале марта следующего года отца Сергия посадили в камеру с уголовниками. Они сняли с него полушубок, затем остальную одежду и выставили на лютый мороз. Священник Сергий Воскресенский скончался 11 марта 1933 года и был погребен в безвестной могиле.

По материалам «Фомы в Украине».