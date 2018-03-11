На Сумщине священники благословили военных перед отправкой в зону АТО

16:22, 11 марта 2018
Православие
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/ portal-pravoslavie.sumy.ua

По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия благочинный Лебединского церковного округа протоиерей Роман Андрухив в сослужении настоятелей храмов с. Каменное и г. Лебедина совершил молебен путешествующим. Об этом сообщает пресс-служба Сумской епархии УПЦ.

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

Отец Роман заверил воинов, что верующие Украинской Православной Церкви молятся за мир в Украине, окропил военных святой водой, пожелал скорого окончания войны и возвращения в родные дома.

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