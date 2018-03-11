На Сумщине священники благословили военных перед отправкой в зону АТО

В пятницу, 9 марта, священники Лебединского благочиния благословили военных накануне ротации в зону АТО.

По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия благочинный Лебединского церковного округа протоиерей Роман Андрухив в сослужении настоятелей храмов с. Каменное и г. Лебедина совершил молебен путешествующим. Об этом сообщает пресс-служба Сумской епархии УПЦ.

Отец Роман заверил воинов, что верующие Украинской Православной Церкви молятся за мир в Украине, окропил военных святой водой, пожелал скорого окончания войны и возвращения в родные дома.