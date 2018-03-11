УПЦ передала Измаильскому Дому ребенка медицинское оборудование и гуманитарную помощь
14:15, 11 марта 2018Православие
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Всё подаренное было приобретено на средства, собранные в ходе благотворительной акции / eparhiya.od.ua
В пятницу, 9 марта, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, епископ Болградский Сергий с настоятелем Свято-Покровского кафедрального собора г. Измаила протоиереем Евгением Полищуком и представителями Измаильской «Молодежки» посетили Измаильский специализированный Дом Ребенка.
Детскому дому священнослужители подарили необходимое для нормального функционирования оборудование и средства гигиены. Также, гости принесли вкусные гостинцы для маленьких измаильчан, сообщает пресс-служба Одесской епархии.
Воспитанники Дома Ребенка дали небольшой концерт / eparhiya.od.ua
Всё подаренное было приобретено на средства, собранные в ходе проведения трех этапов благотворительной ярмарки "Поделись своей добротой", проходившей в Измаиле.
В знак признательности за полученные подарки, воспитанники Дома Ребенка дали небольшой концерт.
Гости принесли вкусные гостинцы для маленьких измаильчан / eparhiya.od.ua
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