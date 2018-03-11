УПЦ передала Измаильскому Дому ребенка медицинское оборудование и гуманитарную помощь

14:15, 11 марта 2018
Православие
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/ eparhiya.od.ua

Детскому дому священнослужители подарили необходимое для нормального функционирования оборудование и средства гигиены. Также, гости принесли вкусные гостинцы для маленьких измаильчан, сообщает пресс-служба Одесской епархии

/ eparhiya.od.ua

Всё подаренное было приобретено на средства, собранные в ходе проведения трех этапов благотворительной ярмарки "Поделись своей добротой", проходившей в Измаиле.

В знак признательности за полученные подарки, воспитанники Дома Ребенка дали небольшой концерт.

/ eparhiya.od.ua

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