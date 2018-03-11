УПЦ передала Измаильскому Дому ребенка медицинское оборудование и гуманитарную помощь

В пятницу, 9 марта, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, епископ Болградский Сергий с настоятелем Свято-Покровского кафедрального собора г. Измаила протоиереем Евгением Полищуком и представителями Измаильской «Молодежки» посетили Измаильский специализированный Дом Ребенка.

Детскому дому священнослужители подарили необходимое для нормального функционирования оборудование и средства гигиены. Также, гости принесли вкусные гостинцы для маленьких измаильчан, сообщает пресс-служба Одесской епархии.

Всё подаренное было приобретено на средства, собранные в ходе проведения трех этапов благотворительной ярмарки "Поделись своей добротой", проходившей в Измаиле.

В знак признательности за полученные подарки, воспитанники Дома Ребенка дали небольшой концерт.