Настоятель Спасо-Преображенского храма рассказал о подробностях поджога (видео)

В ночь с 9 на 10 марта, ориентировочно в 3 часа ночи, неизвестные совершили поджог храма в честь Преображения Господня, который находится возле Киевского городского противотуберкулезного диспансера № 1 Оболонского района города Киева.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, храм получил значительные повреждения и нуждается в ремонте.

Настоятель Спасо-Преображенского храма протоиерей Александр Проченко рассказал о подробностях поджога.

«Сегодня ночью, 10 марта, в Спасо-Преображенском храме на Автозаводской, 68, произошли варварские действия. Разбили окно, налили горючего, предположительно, бензина, подожги и скрылись. Когда приехали пожарные, все уже было в огне», - рассказал настоятель.

Отец Александр также отметил, что часть икон сгорела, а от некоторых икон остались только рамки. В храме выгорел пол и крыша, сгорело окно.

«Только недавно в храме был сделан ремонт. Сейчас служить здесь нельзя - все в копоти», - отметил протоиерей Александр Проченко.

Настоятель также отметил, что все вещи в храме остались на местах, что исключает вероятность поджога ради ограбления церкви.

Те кто желает оказать посильную помощь для восстановления церкви, могут обратиться к настоятелю Спасо-Преображенского храма протоиерея Александра Проченка.

Контакты: тел. + 38 (097) 895 24 22, электронный адрес alex.prochenko@gmail.com.