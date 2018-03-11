Накануне Крестопоклонной недели в Киево-Печерской Лавре вынесли верующим Крест для поклонения

В субботу, 10 марта, накануне Недели третьей Великого поста, Крестопоклонной, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, всенощное бдение Крестопоклонной недели имеет некоторые особенности: полиелей совершается в алтаре, а во время Великого славословия Предстоятель выносит на середину храма Крест для поклонения, который будет оставаться там несколько дней.

Завтра Блаженнейший Владыка возглавит постриг студентов Киевской духовной семинарии во чтецы и Божественную литургию в этом же храме. Начало богослужения в 8:00.