Накануне Крестопоклонной недели в Киево-Печерской Лавре вынесли верующим Крест для поклонения

01:14, 11 марта 2018
Православие
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Предстоятель вынес на середину храма Крест для поклонения / news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, всенощное бдение Крестопоклонной недели имеет некоторые особенности: полиелей совершается в алтаре, а во время Великого славословия Предстоятель выносит на середину храма Крест для поклонения, который будет оставаться там несколько дней.

Крест для поклонения оставаться в храме в следующие дни / news.church.ua

Завтра Блаженнейший Владыка возглавит постриг студентов Киевской духовной семинарии во чтецы и Божественную литургию в этом же храме. Начало богослужения в 8:00.

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