Накануне Крестопоклонной недели в Киево-Печерской Лавре вынесли верующим Крест для поклонения
01:14, 11 марта 2018Православие
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Предстоятель вынес на середину храма Крест для поклонения / news.church.ua
В субботу, 10 марта, накануне Недели третьей Великого поста, Крестопоклонной, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, всенощное бдение Крестопоклонной недели имеет некоторые особенности: полиелей совершается в алтаре, а во время Великого славословия Предстоятель выносит на середину храма Крест для поклонения, который будет оставаться там несколько дней.
Крест для поклонения будет оставаться в храме в следующие несколько дней / news.church.ua
Завтра Блаженнейший Владыка возглавит постриг студентов Киевской духовной семинарии во чтецы и Божественную литургию в этом же храме. Начало богослужения в 8:00.
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