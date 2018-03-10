В Киеве неизвестные подожгли храм в честь Преображения Господнего УПЦ

20:46, 10 марта 2018
Православие
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Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм / mitropolia.kiev.ua

Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм, сообщает пресс-служба Киевской митрополии УПЦ.

На место преступления прибыли сотрудники полиции. По факту преступления открыто уголовное производство.

Последствия пожара в храме / mitropolia.kiev.ua

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