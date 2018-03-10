В Киеве неизвестные подожгли храм в честь Преображения Господнего УПЦ

В ночь с 9 на 10 марта примерно в 3 часа ночи неизвестные совершили поджог храма в честь Преображения Господня, который находится возле Киевского городского противотуберкулезного диспансера № 1 Оболонского района города Киева (ул. Автозаводская, 68). Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм, сообщает пресс-служба Киевской митрополии УПЦ. На место преступления прибыли сотрудники полиции. По факту преступления открыто уголовное производство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter