В Киеве неизвестные подожгли храм в честь Преображения Господнего УПЦ
20:46, 10 марта 2018Православие
846 0
Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм / mitropolia.kiev.ua
В ночь с 9 на 10 марта примерно в 3 часа ночи неизвестные совершили поджог храма в честь Преображения Господня, который находится возле Киевского городского противотуберкулезного диспансера № 1 Оболонского района города Киева (ул. Автозаводская, 68).
Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм, сообщает пресс-служба Киевской митрополии УПЦ.
На место преступления прибыли сотрудники полиции. По факту преступления открыто уголовное производство.
Последствия пожара в храме / mitropolia.kiev.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter