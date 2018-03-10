В Румынии состоится прославление митрополита Иосифа (Нанеску) и подвижника-аскета Георгия Лазаря

Официальная церемония прославления в лике святых митрополита Иосифа (Нанеску) и подвижника-аскета Георгия Лазаря состоится в митрополичьем соборе в румынском городе Ясы в день праздника Благовещения (по новому стилю) 25 марта этого года.

Священный Синод Румынской Православной Церкви на своей октябрьской сессии в прошлом году принял решение о канонизации этих двух святых, сообщает "Седмица" со ссылкой на официальный сайт Румынской Православной Церкви..

Священный Синод постановил, что память святого Иосифа Милостивого, митрополита Молдовы, теперь будет отмечаться ежегодно 26 января, в то время как день памяти святого Георгия Паломника будет праздноваться 17 августа.

Поскольку Румынская Православная Церковь отмечала 2017 год как Год святых икон, иконописцев и церковных живописцев, Священный Синод канонизировал выдающегося церковного живописца эпохи господарей Кантакузинов и Бранковяну, основателя и преподавателя византийской иконографической школы на румынской почве святого Пафнутия Парву. Поскольку этот церковный иконописец писал иконы без еды и в молчании, то есть в посте и молитве, он получил прозвище «Безмолвный». Если он произнес какое-то слово во время занятий живописью, он прерывал свою работу на весь день.