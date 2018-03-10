В Финляндии пройдет открытый семинар «1918 год и православные»

Восточно-Финляндский университет проведет 20 апреля открытый для всех желающих семинар «1918 год и православные».

На проводимом в юбилейный год семинаре «1918 год и православные» будет представлен углублённый взгляд на взаимоотношения Церкви и государства на раннем этапе, на вопрос национальной самоидентификации и его влиянии на различные области церковной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Финляндской Православной Церкви.

События 1918 года имели для будущего Православной Церкви в Финляндии серьёзные последствия. После разрыва связи с Россией в результате октябрьского переворота 1917 г. и объявления независимости Финляндии положение православного населения страны было шатким. Государство приняло на себя ответственность за стабилизацию церковной ситуации. При государственной поддержке уже осенью 1918 года в Сортавала была организована подготовка финноязычного духовенства. Правительством Паасикиви особое положение православных в Финляндии было определено в данном 26 ноября 1918 года Уложением о Греко-католической церкви Финляндии.

Программа семинара включает четыре доклада и многостороннее обсуждение вопросов в рамках дискуссии докладчиков. Семинар организуется при участии Богословского отделения Восточно-Финляндского университета и Финляндской Православной Церкви.