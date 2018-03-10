Вышел сборник предисловий и послесловий Франциска Скорины к Библии на белорусском языке

17:03, 10 марта 2018
Православие
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Книга украшена гравюрами из изданий Скорины / church.by

Тексты первопечатника переведены на современный белорусский язык, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Цель издания - посредством текстов основателя восточнославянского книгопечатания, библеиста, ученого и просветителя дать читателю возможность глубже познакомиться с личностью, мировоззрением, духовным обликом Скорины, понять главное содержание его просветительской деятельности. 

Книга украшена гравюрами из изданий Скорины.

Издание подготовлено Братством в честь Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия при издательстве Петро-Павловского собора в Минске.

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