Вышел сборник предисловий и послесловий Франциска Скорины к Библии на белорусском языке
17:03, 10 марта 2018Православие
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Книга украшена гравюрами из изданий Скорины / church.by
Вышел сборник предисловий и послесловий Франциска (Георгия) Скорины (~1490 — ~1551) к книгам Библии.
Тексты первопечатника переведены на современный белорусский язык, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.
Цель издания - посредством текстов основателя восточнославянского книгопечатания, библеиста, ученого и просветителя дать читателю возможность глубже познакомиться с личностью, мировоззрением, духовным обликом Скорины, понять главное содержание его просветительской деятельности.
Книга украшена гравюрами из изданий Скорины.
Издание подготовлено Братством в честь Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия при издательстве Петро-Павловского собора в Минске.
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