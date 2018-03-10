Вышел сборник предисловий и послесловий Франциска Скорины к Библии на белорусском языке

Вышел сборник предисловий и послесловий Франциска (Георгия) Скорины (~1490 — ~1551) к книгам Библии. Тексты первопечатника переведены на современный белорусский язык, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви. Цель издания - посредством текстов основателя восточнославянского книгопечатания, библеиста, ученого и просветителя дать читателю возможность глубже познакомиться с личностью, мировоззрением, духовным обликом Скорины, понять главное содержание его просветительской деятельности. Книга украшена гравюрами из изданий Скорины. Издание подготовлено Братством в честь Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия при издательстве Петро-Павловского собора в Минске.

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