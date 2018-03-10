Верующие Кропивницкого поклонились Почаевской иконе Пресвятой Богородицы

Духовенство и верующие Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Кропивницкого 9 марта встретили святыню Православной Церкви - Почаевскую чудотворную икону Пресвятой Богородицы.

Верующие возносили свои просьбы к Богу, Пресвятой Богородице и всем святым о своих жизненных заботах, о своих родных и близких, а древний собор, который вмещает около двух тысяч человек, был переполнен, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Почаевская икона Пресвятой Богородицы прибыла в Кировоградскую епархию по благословению Митрополита Почаевского Владимира и при содействии правящего архиерея Кировоградской епархии митрополита Иоасафа 2 марта в г. Новомиргород.

6 марта Почаевская икона была перевезена в Свято-Покровский храм областного центра (на Ковалевке). В течение трех дней перед иконой постоянно совершались молебны и акафисты, а люди непрерывно приходили и возносили свои молитвы к Богородице.

9 марта икона прибыла в Кафедральный собор. После окончания Литургии все верующие смогли поклониться знаменитой святыне, затем духовенство города посетило с чудотворной иконой Областной военный госпиталь и провело ее к месту постоянного пребывания – в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.