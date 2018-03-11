Иеромонах Агафон (Соболенко): Исповедник Киево-Печерской лавры, пропавший в лагерях ГУЛАГа

Преступная советская власть пыталась скрыть следы своих преступлений перед народом, и судьбы сотен тысяч людей, попавших в исправительно-трудовые лагеря, до сегодняшнего дня остаются неизвестными. Согласно официальной документации, такие люди просто «терялись» в лагерях ГУЛАГа, по свидетельствам очевидцев – жертвы сталинских репрессий гибли от голода, холода нечеловеческих условий и издевательств. В сибирских и уральских лагерях Советского Союза пропали и многие священнослужители, среди которых - иеромонах Киево-Печерской лавры Агафон (Соболенко), осужденный за агитацию против советской власти.

Будущий исповедник Алексий Маркович Соболенко родился 12 февраля 1882 года в селе Туркенцы Киевской губернии.

В Киево-Печерском монастыре на послушании находился с 1907 года. С началом Первой мировой войны в 1914 году был мобилизован в ряды действующей армии. По окончании войны, в марте 1918, вернулся в Киево-Печерскую лавру, где принял монашеский постриг с именем Агафон.

В октябре 1921 был рукоположен в сан иеродиакона, в августе 1924 – в сан иеромонаха. В Киево-Печерской обители выполнял послушания в экклесиаршем ведомстве.

Впервые иеромонах Агафон был арестован 6 января 1925 года по подозрению в сокрытии церковных ценностей. Четыре месяца монаха держали под стражей, и только в мае выпустили из мест заключения под подписку о невыезде.

Освобожденный иеромонах Агафон возвращается в Киево-Печерскую лавру, однако уже в 1926 году Совет народных комиссаров УССР принимает постановление о «Признании бывшей Киево-Печерской Лавры историко-культурным государственным заповедником», и святую обитель превращают во Всеукраинский музейный городок. После выселения из лавры монахов отец Агафон несколько месяцев проживает у знакомого домовладельца на Печерске, потом, до 1932 года – на киевском Зверинце.

На пропитание монах Киево-Печерской лавры в это время зарабатывал себе черным трудом, работая чернорабочим.

В 1933 году монах был выселен из Киева. Отец Агафон переехал в пригородную Бучу, недалеко от столицы, однако через некоторое время ему «предложили» переехать еще дальше – за пределы 50-километровой зоны. Ослушаться такого предложения монах не мог, и переехал в Белую Церковь, Киевской области, где ему был выдан паспорт.

Однако пассивно наблюдать за преступлениями советского режима отец Агафон не мог, и через некоторое время вернулся в Киев. В 1937 году в отдел НКВД поступили данные о нелегальном проживании отца Агафона в украинской столице.

14 октября 1937 иеромонах был арестован на киевской Соломенке, когда шел в Покровскую церковь. Постановление о начале следствия, ордер на арест и обвинение были составлены уже после ареста - 15 октября.

Отец Агафон содержался под стражей в киевской тюрьме. Свидетелей по его делу и вещественных доказательств не было. Однако, на единственном допросе, проведенном 18 октября 1937 г., он заявил: «Да, я действительно, будучи недовольным и обиженным советской властью, проводил среди верующих в Киеве, Буче и Белой Церкви… открытую агитацию против власти. В этом я признаю себя виноватым».

На основе признания монаха, на следующий же день было составлено обвинительное заключение для суда «тройки». Отец Агафон был обвинен в том «…что являясь бродячим монахом и проживая в г. Киеве нелегально, проводил среди верующих антисоветскую агитацию, а также участвовал в специальных собраниях церковников, где обсуждались мероприятия церковников по борьбе с соввластью».

Судом «тройки» был вынесен приговор: «Соболенко Алексея Марковича, в монашестве Агафона, заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на десять лет, считая срок с 14/Х-37 г.»

Эта запись – последний официальный документ в деле монаха Агафона. После вынесения приговора, дальнейшая его судьба остается неизвестной. Однако выжить в исправительно-трудовых лагерях, находившихся в основном на севере, Урале и в Сибири, было практически невозможно.

Кроме того, летом 1937 г. НКВД издал приказ о «репрессировании лиц, уже содержащихся в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях». Среди тех, кто должен был быть подвергнут репрессиям, указаны священнослужители: «Наиболее активные антисоветские элементы из бывших церковников…». Это означало, что в массовых расправах над заключенными советских лагерей священники стали главными жертвами кровавого режима.

"УНИАН-Религии" с использованием материалов, предоставленных Киево-Печерской лаврой.