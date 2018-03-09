В Европарламенте прошел семинар, посвященный сохранению христианского культурного наследия в Европе

Семинар на тему «Важность защиты христианского культурного наследия для Европы» прошел 6 марта в здании Европейского Парламента в Брюсселе.

Мероприятие было приурочено к Году культурного наследия Европы, объявленному в 2018 году в Европейском Союзе, сообщает сайт Представительства РПЦ при Европейских международных организациях.

Организаторами семинара выступили группа Европейской народной партии в Европейском парламенте (ЕНП) и Комитет представителей Православных Церквей при Европейском Союзе (КППЦЕС). На встрече присутствовали также депутаты Европейского Парламента, официальные лица ЕС, дипломаты, представители религиозных организаций Брюсселя.

Открывая работу семинара, депутат Европарламента, сопредседатель рабочей группы по межкультурным отношениям и межрелигиозному диалогу ЕНП Георгий Хёльвени заметил, что важность христианского наследия для формирования и сохранения идентичности европейского континента была осознанна особенно после начала устранения радикальными исламистскими группировками христианского присутствия на Ближнем Востоке.

Первая часть семинара была посвящена защите архитектурных памятников как части европейского культурного наследия. В рамках темы участники услышали доклад представителя Кипрской Православной Церкви, учёного-византолога Христодулоса Хаджихристодулоса, который рассказал о проблемах, связанных с сохранением христианского культурного наследия на территории Северного Кипра.

Вторую часть семинара, посвященную проблемам сохранения духовного наследия посредством образования, открыл епископ Абидский Кирилл, который посвятил свое выступление рассмотрению пониманию человеческой личности в Православной Церкви.

Епископ Барышевский Виктор рассказал участникам встречи о важности сохранения памяти о новомучениках и исповедниках Русской Церкви для будущих поколений. Владыка выразил желание, чтобы память о преследованиях религии в восточно-европейских странах была закреплена в образовательных программах учебных заведений стран Европы, а также, чтобы в Западной Европе проводились выставки и конференции, знакомящие ее жителей с подвигом и наследием новомучеников.