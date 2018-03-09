В Брюсселе прошло заседание комитета представителей Православных Церквей при ЕС

В Брюсселе 7 марта прошло очередное заседание комитета представителей Православных Церквей при Европейском Союзе (КППЦЕС).

На заседании обсуждались результаты проходившего накануне в Европейском Парламенте семинара, посвященного сохранению христианского культурного наследия в Европе. По итогам обсуждения было принято коммюнике Комитета, сообщает сайт Представительства РПЦ в Страсбурге.

Также участники заседания обсудили планы работы Комитета на ближайшее время, в частности, организацию встреч с представителями стран-председателей Европейского Союза в 2018 году – Австрии и Болгарии. Епископ Барышевский Виктор проинформировал членов Комитета о продолжающемся нарушении прав верующих канонической Украинской Православной Церкви.

Члены Комитета обсудили подготовку конференции по положению христиан на Ближнем Востоке, которую планируется провести в Брюсселе осенью этого года совместно с другими христианскими церквями.