В Брюсселе прошло заседание комитета представителей Православных Церквей при ЕС

18:38, 09 марта 2018
Православие
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/ blagovest-info.ru

На заседании обсуждались результаты проходившего накануне в Европейском Парламенте семинара, посвященного сохранению христианского культурного наследия в Европе. По итогам обсуждения было принято коммюнике Комитета, сообщает сайт Представительства РПЦ в Страсбурге.

Также участники заседания обсудили планы работы Комитета на ближайшее время, в частности, организацию встреч с представителями стран-председателей Европейского Союза в 2018 году – Австрии и Болгарии. Епископ Барышевский Виктор проинформировал членов Комитета о продолжающемся нарушении прав верующих канонической Украинской Православной Церкви.

Члены Комитета обсудили подготовку конференции по положению христиан на Ближнем Востоке, которую планируется провести в Брюсселе осенью этого года совместно с другими христианскими церквями.

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