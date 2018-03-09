В УПЦ начали подготовку наставников для детей-сирот

Вечером 8 марта в помещении воскресной школы одного из столичных храмов собрались прихожане Киева, желающие стать наставниками детей из интернатов.

Как сообщает "Фома в Украине", организатором мероприятия выступил Синодальный отдел УПЦ по делам семьи по просьбе одноименного отдела Киевской епархии.

Своим опытом наставничества и тематическими знаниями поделился сотрудник Синодального отдела, клирик Львовской епархии протоиерей Михаил Конык. За плечами священника 12-летний стаж работы в Дрогобычской службе по делам детей.

Как отметил лектор, наставничество – новый проект для Украины. Это понятие вошло в наше законодательство ровно два года назад. А 4 апреля 2017 года Священный Синод назвал подготовку наставников для детей-сирот одним из направлений деятельности УПЦ. Соответствующее положение и концепция были утверждены в декабре прошлого года.

«Наставничество – это минимум, который мы можем дать этим детям», – сказал священник.

По словам отца Михаила, наставник – взрослый, который общается с живущим в интернате ребенком 1-2 часа в неделю и помогает ему обрести свою личность, научиться выбирать (коллективное воспитание делает детдомовцев «одинаковыми» и заглушает чувство выбора), адаптироваться к современным реалиям, найти свое профессиональное призвание... При этом задача наставника – не учить ребенка, а быть его другом.

Отец Михаил рассказал об отличиях между государственной и церковной программами.

«Церковное наставничество намного качественнее, чем то, что прописано в государственном положении. Потому что оно наполнено духовностью», — сказал священник.

Воцерковление подопечного может быть только по его воле. «Как и всё, воцерковление должно быть по воле ребенка... Любовь не насилует», – сказал протоиерей. Повлиять на подопечного может только пример наставника. Идеал – если взрослый становится крестным детдомовца.

Конечным итогом наставничества в идеале может быть усыновление. Но это не является его целью, не вменяется в обязанность наставника и к этому не готовят ребенка.

Отец Михаил поведал о своем опыте наставничества.

Как добавил замглавы Синодального отдела иерей Иоанн Ружицкий, отношения наставника и ребенка проходят несколько этапов. Сначала им разрешается встречаться только в интернате, позже , на определенное время покидать его территорию (например, вместе сходить в кино). Спустя полгода взрослый сможет забирать подопечного к себе на выходные и каникулы.

Официально опека продолжается до достижения подопечным совершеннолетия, но, конечно, общение может длиться столько, сколько этого захотят взрослый и ребенок.