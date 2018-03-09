В УПЦ начали подготовку наставников для детей-сирот
Вечером 8 марта в помещении воскресной школы одного из столичных храмов собрались прихожане Киева, желающие стать наставниками детей из интернатов.
Как сообщает "Фома в Украине", организатором мероприятия выступил Синодальный отдел УПЦ по делам семьи по просьбе одноименного отдела Киевской епархии.
Своим опытом наставничества и тематическими знаниями поделился сотрудник Синодального отдела, клирик Львовской епархии протоиерей Михаил Конык. За плечами священника 12-летний стаж работы в Дрогобычской службе по делам детей.
Как отметил лектор, наставничество – новый проект для Украины. Это понятие вошло в наше законодательство ровно два года назад. А 4 апреля 2017 года Священный Синод назвал подготовку наставников для детей-сирот одним из направлений деятельности УПЦ. Соответствующее положение и концепция были утверждены в декабре прошлого года.
«Наставничество – это минимум, который мы можем дать этим детям», – сказал священник.
По словам отца Михаила, наставник – взрослый, который общается с живущим в интернате ребенком 1-2 часа в неделю и помогает ему обрести свою личность, научиться выбирать (коллективное воспитание делает детдомовцев «одинаковыми» и заглушает чувство выбора), адаптироваться к современным реалиям, найти свое профессиональное призвание... При этом задача наставника – не учить ребенка, а быть его другом.
Отец Михаил рассказал об отличиях между государственной и церковной программами.
«Церковное наставничество намного качественнее, чем то, что прописано в государственном положении. Потому что оно наполнено духовностью», — сказал священник.
Воцерковление подопечного может быть только по его воле. «Как и всё, воцерковление должно быть по воле ребенка... Любовь не насилует», – сказал протоиерей. Повлиять на подопечного может только пример наставника. Идеал – если взрослый становится крестным детдомовца.
Конечным итогом наставничества в идеале может быть усыновление. Но это не является его целью, не вменяется в обязанность наставника и к этому не готовят ребенка.
Отец Михаил поведал о своем опыте наставничества.
Как добавил замглавы Синодального отдела иерей Иоанн Ружицкий, отношения наставника и ребенка проходят несколько этапов. Сначала им разрешается встречаться только в интернате, позже , на определенное время покидать его территорию (например, вместе сходить в кино). Спустя полгода взрослый сможет забирать подопечного к себе на выходные и каникулы.
Официально опека продолжается до достижения подопечным совершеннолетия, но, конечно, общение может длиться столько, сколько этого захотят взрослый и ребенок.