В Греции 2 тысячи православных провели протест против новых учебников по религиоведению

Около 2 тысяч человек вышли на улицы Афин 4 марта в знак протеста против новых учебников по Основам религиозной культуры.

В митинге приняли участие ряд епископов и священников Элладской Православной Церкви, сообщает Православие.Ru.

По мнению участников митинга, в новых учебниках слишком много места отведено другим религиям и христианским конфессиям, в то время как ранее они были представлены лишь обзорно, а все внимание было сосредоточено на изучении основ Православия.

Демонстранты несли транспаранты «Предатели страны» и «Нет экуменической вере!».

Митингующие подали петицию с соответствующим протестом в греческий парламент, после чего мирно разошлись.

Православие является официальной религией в Греции. Уроки по Основам религиозной культуры входят в обязательную школьную программу на протяжении всех 12 лет обучения.