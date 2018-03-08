В Запорожье прошел семинар, посвященный духовной опеке над семьями

В рамках дней памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого 7 марта при поддержке Миссии Синодального отдела УПЦ по делам семьи состоялся семинар на тему «Методология работы с семьями на приходах».

Запорожский митрополит Лука особо отметил важность и насущность такого рода мероприятий, сообщает пресс-служба Запорожской епархии.

«И хотя монах не может дать практических рекомендаций семейным парам, – этим должны заниматься те, кто имеет свой собственный семейный опыт, – тем не менее, он, как и любой священнослужитель, призванный Богом быть добрым пастырем, обязан блюсти свое стадо, оказывать духовную поддержку", - сказал митрополит.

В такой духовной поддержке, по словам владыки, нуждается любой человек, тем более - молодая супружеская пара, которая только начинает строить правильные семейные отношения.

"Чаще всего семья разрушается из-за ссор, которые рождаются от гордости и самолюбия. Эти страсти ослепляют человека. И тут важно объяснить молодым супругам, насколько важна именно в такие минуты молитва. Молясь и, взяв всю вину на себя, человек легко почувствует всесильную помощь Божью. Порой доброго слова, доброго взгляда достаточно, чтобы семейная жизнь не отравлялась скандалами. И здесь роль и пример приходского священника, его семьи, трудно переоценить", - сказал Запорожский митрополит.

В работе семинара, который прошел под председательством Синодального отдела УПЦ по делам семьи, архиепископа Ровенковского и Свердловского Пантелеимона, приняли участие представители городского духовенства, матушки, приходские сотрудники, профильные специалисты. Изучив передовой опыт других епархий УПЦ, участники форума ознакомились с методическими разработками и практическими рекомендациями приходским священникам для оптимизации их работы с прихожанами и их семьями.