В Петербурге улицы предлагают называть в честь мучеников

Русская Православная Церковь предложила называть улицы Петербурга в честь людей, пострадавших за веру во времена гонений на Церковь в советский период.

«Сохранение памяти об этом способно избавить нас в настоящем и будущем от многих разных неприятностей. Как мы именуем, так и будем жить. Можно именами, благородных и честных людей называть наши посёлки, кварталы», – сказал глава пресс-службы Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Алексей Волчков.

Член Топонимической комиссии Петербурга Андрей Рыжков пояснил, что предложение Церкви рассмотрят в случае соответствия городским правилам.

«Как в любой инициативе, тут важна привязка к месту. Это может быть место, связанное с деятельностью конкретного человека, либо место, в котором тема названий посвящена какой-то области деятельности, в которой он себя зарекомендовал», – сказал Рыжков.

В петербургской митрополии добавили, что предлагают назвать одну из улиц в Петергофе рядом с общежитием студентов в честь профессора, председателя правления Общества петроградских православных приходов Юрия Новицкого, расстрелянного в годы советской власти.

По материалам РСН