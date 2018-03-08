Патриарх Ириней заявил, что поддерживает смену названия Сербской Православной Церкви

Патриарх Ириней заявил, что поддерживает идею добавить «Печский Патриархат» к официальному названия Сербской Православной Церкви.

Однако он сказал, что не переедет в город Печ, расположенный на территории Косово, сообщает "Седмица" со ссылкой на издание "b92".

В начале недели сербские СМИ сообщили, что Сербская Православная Церковь готовит крупные изменения в свой устав, которые могут быть приняты в мае этого года на предстоящем Архиерейском Соборе. Поправки коснуться процедуры избрания Предстоятеля Сербской Православной Церкви, ее внутренней организации и официального названия.

У религиозных аналитиков нет расхождений том, что добавление «Печский Патриархат» – это выражение стремление Сербской церкви вернуться к своим древним связям с Косово.

«Патриарх не может переехать в Печ, Белград по-прежнему остается административным центром», – сказал Патриарх Ириней в интервью ежедневному изданию «Курир». Он добавил: «Печ остается историей нашего прошлого, где сидели патриархи, архиепископы. И независимо от того, что произошло, Печ остается историческим центром нашей Церкви. Все, что способствует сохранению истории, связям нашей Церкви с Печем и Косово, мы принимаем».

Патриарх Ириней назвал предложение изменить название Сербской Православной Церкви «очень хорошим» и сказал, что он надеется, что оно будет принято. Однако Патриарх Ириней заявил, что он против изменения нынешней процедуры выбора Сербского Патриарха – так называемого «апостольского жребия».

«Я лично хотел бы, чтобы он оставался таким, какой он есть, это мое мнение, но мы увидим, что будет решено Собором. Это все предложения, мы увидим, что будет принято», – сказал Патриарх Ириней.