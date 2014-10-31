В УПЦ срочно собирают гуманитарную помощь в зону АТО на зимний период

Отдел по благотворительности и социальному служению Киевской епархии и Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам объявляют срочный сбор гуманитарной помощи мирному населению Востока Украины на зимний период.

Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ со ссылкой на главу Синодального отдела протоиерея Владислава Диханова.

Вещи первой необходимости:

• зимняя верхняя одежда для детей, женщин, мужчин;

• зимняя обувь;

• теплые одеяла.

Также необходимо собрать:

• продукты питания (крупы, консервы, тушеное мясо, масло);

• постельное белье;

• средства личной гигиены;

• бытовую химию;

• подгузники детские и взрослые.

Телефон координатора сбора вещей: (050) 342-27-39.

Ориентировочный день отправления транша гуманитарной помощи - 5 ноября.