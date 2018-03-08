Православные совершат велопаломничество из Киева в Почаев

Велопаломничество из Киева в Свято-Успенскую Почаевскую лавру совершат верующие 1–4 мая.

Как сообщает "Фома в Украине", всего паломники преодолеют порядка 450 км. Организатор – столичный приход в честь преподобного Феодора Освященного.

По пути к главной святыне Западной Украины участники велопробега посетят монастырь в честь мученицы Анастасии Римляныни в Житомире, Свято-Троицкий Корецкий монастырь, Свято-Георгиевский храм в Дубно и Кременец.

Велоколонну будут сопровождать машины дорожной полиции, техпомощь и бригада скорой помощи.

Взнос за участие – 800 гривен (проживание и питание в местах ночлега на пути в Почаев, доставка велосипедов обратно в Киев). Возвращаться в столицу участники велопаломничества должны будут самостоятельно.

Старт – в 7.00 1 мая у Свято-Феодоровского храма (г. Киев, ул. Овручская, 7).

Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету на сайте Свято-Феодоровского храма.

Впервые подобный велопробег состоялся в 2016 году. В нем приняли участие 30 человек из Украины и Беларуси, в том числе члены Всеукраинской организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине». В Почаевскую лавру велосипедисты прибыли к празднику Вознесения Господня.