Вышла книга Патриарха Кирилла «Уроки столетия» о событиях 1917 года

В Издательстве Московской Патриархии вышла книга Патриарха Кирилла «Уроки столетия».

В пятый выпуск серии включены проповеди, посвященные событиям 1917 года, сообщает patriarchia.ru.

Историческую справку «1917-2017: Уроки столетия» написал протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове.

В конце книги приведены тропарь, кондак и величание новомученикам и исповедникам Церкви Русской.

Издание красочно оформлено, содержит подборку фотографий, а также иллюстрации, необходимые для лучшего понимания исторического фона событий.