Вышла книга Патриарха Кирилла «Уроки столетия» о событиях 1917 года
17:12, 08 марта 2018Православие
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Патриарх Кирилл / topwar.ru
В Издательстве Московской Патриархии вышла книга Патриарха Кирилла «Уроки столетия».
В пятый выпуск серии включены проповеди, посвященные событиям 1917 года, сообщает patriarchia.ru.
Историческую справку «1917-2017: Уроки столетия» написал протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове.
В конце книги приведены тропарь, кондак и величание новомученикам и исповедникам Церкви Русской.
Издание красочно оформлено, содержит подборку фотографий, а также иллюстрации, необходимые для лучшего понимания исторического фона событий.
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