Святая Земля - это живое Евангелие - наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел

Ваше Высокопреосвященство, насколько известна Киево-Печерская лавра на Святой Земле?

Я посетил Святой Град Иерусалим, и многие другие святые места, и был поражен, насколько много людей знают о нашей обители и говорят о Лавре. Откуда они узнали о ней? Наш Патерик, наши угодники Божии свидетельствует об истине Христовой, и о чудесном месте своих подвигов. Благодаря житию святых преподобных Киево-Печерских многие ушли в монастырь. Так, один монах из монастыря святого Саввы Освященного поведал мне, что его к монашеской жизни подвигло житие преп. Афанасия Затворника Печерского. Особенно ему запомнилось наставление преподобного данное им братии: «Одно прошу вас – слушайтесь во всем игумена, и на всякий час исповедуйтесь. Причащайтесь Тайн Христовых и храните веру святую!». Будучи в монастыре святого Феодосия Великого я посещал место погребения св. Ефросинии Полоцкой. В обители все знают её житие и что частица ее честных мощей хранится в Киево-Печерской обители. А вы спросите сейчас, многие ли православные в Киеве знают кто это такая? К сожалению, нет. И это - урок всем нам! Мы не знаем, и не хотим знать о своих святых, о столпах духовности в нашей стране.

Пребывая на Святой Земле, стараюсь во время общения с людьми рассказывать о нашей Лавре. Расскажу вам один интересный случай. У меня был один знакомый еврей, который работал при Израильском правительстве. Я спросил его, крещен ли он. Тот ответил, что нет, и крещение принимать не будет. Я пытался ему пояснить всю важность этого Таинства Церкви. Недавно этого человека скосила неожиданная, внезапная болезнь. Его положили в больницу, он призвал сестер Горненского монастыря, и изъявил желание креститься, потому что почувствовал, что умирает. Сестры быстро окрестили его по краткому чину, затем вечером призвали священника, который миропомазал и причастил больного. На утро этот человек отошел ко Господу. Вот так промыслительно через болезни Господь приводит людей к спасению.

Владыка, расскажите Ваши впечатления во время первой поездки в Иерусалим?

Когда я первый раз приехал в Иерусалим, то конечно лились слезы рекой. Ни одной минуты ты не устаешь, и стараешься ничего не пропустить. Потому что это Святая Земля. Это живое Евангелие, которое дает нам понять Божественную благодать. Везде ощущаешь благоговение и трепет...

Святитель Филарет (Дроздов) говорил: «Господи, вот я стою перед Тобой и не знаю, что просить у Тебя?». Когда приходишь в Кувуклию Гроба Господня, ощущаешь подобное. Казалось бы, ты знаешь, о чём будешь просить. И когда приходишь в само место упокоения и воскресения Христа – то забываешь обо всем. Просто стоишь не на земле, а в окружении ангелов, в Божественной славе. В этом месте и Рождество, и Воскресение, и Преображение – все мысленно пролетает в одно мгновение. Выходя из пещеры, думаешь: «Господи, я же ничего так и не просил!». А что я мог попросить? Господь лучше нас знает, что нам полезно и необходимо.

Бывая на Святой Земле, о чем Вы обычно молитесь?

Господь дает и открывает всегда то, что нужно для нашего спасения. Он сказал: «не заботьтесь, как или что сказать» (Матф.10:19). Так и я, когда в этот раз приходил на Гроб Господень, то просил только об одном: «Господи не посрами мою веру! Помоги, чтобы никто не погиб их тех людей, которые приходят на службу в обитель, которые молятся и подвизаются в Лавре. Те, которые слушают мою проповедь. Чтобы это зерно, которое, Ты вкладываешь в мои уста, не взирая на мою греховность, произросло благодатью Святого Духа в их сердцах. Вот об этом всегда прошу у Бога».

Владыко, что Вы посещали в этом паломничестве?

В этот раз я побывал во всех тех исторических святых местах, которые так близки каждому верующему человеку. С ними связаны многие праздники. С Назаретом - Благовещение, Вифлеемом- Рождество Господа нашего Иисуса Христа, с горой Фавор – Его Преображение, с горой Елеон – Его Вознесение.

Мы также посетили кладбище, где похоронен митр. Даниил, который благословил меня крестиком с частичкой Честного Древа и я всегда поминаю владыку.

Я сподобился побывать в гостях у праведного Авраама с Саррой. Неожиданно мне предложили послужить Литургию в Хевроне у Мамврийского дуба . Был престольный праздник в монастыре на месте погребения Авраама. Я с радостью согласился. Это же приглашение от самого праотца, который принимал у себя Святую Троицу.

Владыка Павел, Вы совершали богослужение каждый день, по несколько раз. Вас это не утомило?

Господь открывает каждый раз Cвою благодать через богослужение. Казалось бы, видишь всю эту суету, слышишь непонятный язык пения, но все равно ощущаешь себя не на земле, а на небе.

Владыка как правильно совершать паломничество на Святую Землю, чтобы получить эту благодать?

Истинные паломники внешне похожи на обычных туристов, но ведут себя не как туристы. Они едут не просто прикоснуться к истории, а помолиться и воздать поклонение святыням. И что удивительно, если ты побывал на Святой Земле раз, тебе хочется еще и еще раз приехать сюда. Чувствуешь каждое место благодатным. Да, внешняя суета и бойкая торговля отвлекают. Но я вспоминаю слова одного из архиереев, митр. Питирима (Нечаева), с которым я служил, еще будучи диаконом Петром. Говорю ему: «Владыка, я не успеваю за вами!». Тогда он дал мне такой совет: «Найди самого себя в этой толпе, найди своё сердце – и ты все успеешь». Я старался каждую минуту делать так, как он сказал, и до сегодняшнего дня стараюсь. Господь помогает не видеть, кто идет, когда я совершаю молитвы. Я не слышу, что вокруг говорят и кричат. И когда ты находишь себя – то чувствуешь Божественную благодать, силу и помощь.

Как нужно себя готовить к путешествию?

Когда приезжаешь в Иерусалим, есть несколько вещей, которые надо соблюдать. Первое - не отстать от группы. Второе – успеть на автобус. Третье – послушать о чем говорят. Если гид православный – он будет говорить о Новом Завете, если иудей – о пророках до Христа. Не нужно стараться успеть все и сразу. Паломники когда-то шли пешком, из Яффы, с молитвенным правилом по пару лет. А мы сегодня хотим все и везде успеть. Паломничество – это сложное испытание, но Господь дает силы всё увидеть, прочувствовать, и насытиться хоть немножко благодатью святости. Люди меняются после этого. Их жизнь берет другое направление после посещения Святой Земли.

Как встречают паломников из Украины на святой Земле?

Паломников встречают по-разному. Конечно, чаще всего к нам относятся хорошо и гостеприимно. Моя особенная благодарность митрополиту Вострскому Тимофею, архиепископу Иорданскому Феофилакту, архиепископу Иерапольскому Исидору, старшему хранителю Гроба Господня, архиепископу Герасскому Феофану за их радушие и доброту. С ними всегда приятно общаться в мире и молитвенном единении.

Бывают, конечно, и конфликты. Местные жители ужасно устают от паломников, и их тоже можно понять. Должна быть толерантность в отношении друг ко другу. Мы приезжаем к своему Спасителю. Наши бабушки последнее отдадут, чтобы посетить Иерусалим. Если в ходе паломничества кто-то вас обидел, то не нужно обижаться, нужно за них молиться. Не стоит забывать, у великой святыни, бывают и большие искушения. Есть много хороших людей везде, которые относятся к ближним с любовью.

Интервью подготовили Валентин Грибеник и Алексей Семенцов, lavra.ua

Фото Степана Казьмирука