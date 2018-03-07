Блаженная пюхтицкая старица Екатерина (Малков-Панина) причислена к лику местночтимых эстонских святых

Блаженная пюхтинская старица, монахиня Екатерина (Малков-Панина) причислена к лику святых для местного почитания в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре Эстонии.

Соответствующее решение принято 7 марта на заседаний Священного Синода РПЦ, который прошел в Даниловом монастыре в Москве, и опубликовано в Журнале №7, сообщает patriarchia.ru.

Екатерина Малков-Панина родилась 15 мая 1889 года в Финляндии, в семье военного инженера. В семье было шестеро детей. С ранних лет будущая святая отличалась добротой и отзывчивостью, любила посещать святую обитель, находящуюся недалеко от их усадьбы.

До 1900 года семья проживала в Гельсингфорсе (Хельсинки), затем переехала в Гатчину. В начале ХХ века Екатерина окончила Бестужевские курсы, в 1914 году поступила на курсы сестер милосердия и одновременно стала работать в бесплатных городских больницах и госпиталях.

В 1919 году, после тяжелой болезни, с родителями приехала в Эстонию, где в 1922 году была принята в число послушниц Пюхтицкого монастыря.

В 1942 году Екатерина была отпущена домой ухаживать за больными престарелыми родителями, после смерти которых вернулась в обитель и начала открыто юродствовать.

Монахини вспоминали, что она иногда налагала на себя особый пост, объясняя это тем, что собирается умирать, и обычно это было к смерти кого-нибудь из сестер. Если же говорила, что постится, потому что готовится к постригу в мантию, - это значило, что должен состояться чей-то постриг.

Екатерину широко почитали в православном народе как имевшую дар прозорливости и исцеления. К ней стекались за советом и молитвой многочисленные паломники.В апреле 1966 года архиепископом Таллинским и Эстонским Алексием был совершен постриг в мантию послушницы монастыря Екатерины с оставлением прежнего имени.

Последние годы своей жизни старица редко выходила из дому, больше лежала. Если вставала и где-либо неожиданно появлялась, то это было большим событием и значило, что в этом доме должно произойти что-то значительное. По рассказам монахинь, мать Екатерина постоянно пребывала в болезни, но внешне она ничем не выражала своих страданий. В одном из последних писем блаженная написала: «Как легко взять на себя подвиг и как трудно его докончить...».

5 мая 1968 года, на празднование жен-мироносиц, мать Екатерина мирно отошла к Господу.

Имеется много убедительных свидетельств о святости подвижницы и обильных благодатных дарах, проявлявшихся при ее жизни и после смерти в очевидных чудотворениях, в том числе исцелениях (некоторые из них подтверждены медицинскими документами).