Опубликованы материалы III Международной патристической конференции об изучении наследия Иоанна Кассиана Римлянина

Издательский дом «Познание» Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия в рамках книжной серии «Патристические исследования и переводы» выпустил в свет материалы Третьей международной патристической конференции «Преподобный Иоанн Кассиан и монашеская традиция христианского Востока и Запада», проводившейся ОЦАД.

Сборник докладов подготовлен кафедрой богословия и литургики ОЦАД под общей редакцией ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры, доктора богословия митрополита Волоколамского Илариона и под научной редакцией доктора философии, профессора кафедры богословия и литургики ОЦАД Алексея Фокина, сообщает "Монастырский вестник".

В сборнике отражен современный взгляд зарубежных и отечественных патрологов, богословов и историков Церкви на важные аспекты изучения личности и духовного наследия преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, христианского богослова и монаха, одного из основателей монашества в Галлии на рубеже IV и V веков, видного теоретика монашеской жизни. Доклады посвящены исследованиям его богословского и аскетического учения, отражению его учения в восточной и западной христианской традиции.

Книга будет полезна широкому кругу специалистов и заинтересованных читателей для углубления знаний по патристике, церковной истории, догматическому богословию, христианской аскетике и может быть использована как учебное пособие при подготовке студентов теологических, исторических, философских, религиоведческих, филологических и культурологических специальностей.