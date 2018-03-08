Опубликованы материалы III Международной патристической конференции об изучении наследия Иоанна Кассиана Римлянина

00:12, 08 марта 2018
Православие
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В сборнике отражен современный взгляд на важные аспекты изучения личности преподобного Иоанна Кассиана Римлянина / monasterium.ru

Сборник докладов подготовлен кафедрой богословия и литургики ОЦАД под общей редакцией ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры, доктора богословия митрополита Волоколамского Илариона и под научной редакцией доктора философии, профессора кафедры богословия и литургики ОЦАД Алексея Фокина, сообщает "Монастырский вестник".  

В сборнике отражен современный взгляд зарубежных и отечественных патрологов, богословов и историков Церкви на важные аспекты изучения личности и духовного наследия преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, христианского богослова и монаха, одного из основателей монашества в Галлии на рубеже IV и V веков, видного теоретика монашеской жизни. Доклады посвящены исследованиям его богословского и аскетического учения, отражению его учения в восточной и западной христианской традиции.  

Книга будет полезна широкому кругу специалистов и заинтересованных читателей для углубления знаний по патристике, церковной истории, догматическому богословию, христианской аскетике и может быть использована как учебное пособие при подготовке студентов теологических, исторических, философских, религиоведческих, филологических и культурологических специальностей. 

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