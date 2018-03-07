Собор новомучеников Православной Церкви пополнился тремя святыми

В Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской решением Священного Синода включены трое святых, пострадавших за веру в ХХ столетии - священник Александр Адрианов, протоиерей Николай Чернышев и его дочери Варвара.

Соответствующее решение принято 7 марта на заседаний Священного Синода РПЦ, который прошел в Даниловом монастыре в Москве, и опубликовано в Журнале №6, сообщает patriarchia.ru.

Священник Александр Адрианов, настоятель Трехсвятительского храма Нижне-Туринского завода Екатеринбургской епархии, был единственным, кто продолжал служение на своем приходе в 1918 году, когда Средний Урал находился под властью большевиков, и в связи с убийствами нескольких священнослужителей большинство оставшихся покинули места своего служения. Отец Александр был арестован прямо в храме во время праздничного богослужения и увезен на станцию Выя, которая находилась недалеко от Нижне-Туринского завода.12 (25) ноября 1918 года отец Александр был расстрелян.

По свидетельству Шипицына, бывшего красноармейца, участника расстрела, «когда Туринского попа Адрианова вели на расстрел, он твердил «Господи помилуй, Господи помилуй меня грешного!», негромко, так полушепотом». Тело отца Александра было найдено через пять дней, слегка присыпанное снегом, со скрещенными на груди руками.

Протоиерей Николай Чернышев с 1914 года и до своей гибели был благочинным Воткинской и Галевской волостей на территории современной Удмуртии. Рано овдовев, он жил с младшей дочерью Варварой, окончившей гимназию и Высшие женские курсы в Казани. Варвара Николаевна сознательно не выходила замуж, оставшись подле своего отца.

После подавления восстания город заняли силы Красной армии. Через некоторое время в городском соборе был проведен антирелигиозный диспут, на котором в защиту веры выступил протоиерей Николай. На следующий день священнослужителя арестовали. Народ впоследствии вспоминал, что, когда стали арестовывать отца Николая, его дочь Варвара бросилась к родителю и крепко обхватила его, так что ее никто не смог оторвать - ни красноармейцы, ни сам священник. Так их вместе и увели. В тюрьме они просидели до 2 января 1919 года.

По воспоминаниям свидетелей, отец Николай просил принести ему облачение (вероятно - епитрахиль) для совершения богослужений в заключении и особенно для исповеди арестованных.Протоиерей Николай Чернышев и его дочь Варвара были расстреляны 2 января 1919 года. Известно, что перед расстрелом на требование снять крест он им ответил: «Вот умру - тогда и снимите».

Похоронены они были на Нагорном кладбище рядом с Преображенским собором. Место их погребения почитаемо народом. Есть случаи чудесной помощи по молитвам к протоиерею Николаю в исцелении от недуга винопития.