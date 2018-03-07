Митрополит Онуфрий принял участие в заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
22:30, 07 марта 2018Православие
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Заседание Синода проходит в Даниловом монастыре / news.church.ua
В среду, 7 марта, в Даниловом монастыре в Москве Предстоятель Украинской Православной Церкви принял участие в первом в текущем году заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, заседание состоялось под председательством Святейшего Патриарха Кирилла.
Митрополит Онуфрий принял участие в заседании Священного Синода / news.church.ua
В качестве временного члена священного Синода периода летней сессии (март-август) в работе заседании принял участие митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
Участники собрания обсудили актуальные вопросы жизнедеятельности Церкви.
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