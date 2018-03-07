Митрополит Онуфрий принял участие в заседании Священного Синода Русской Православной Церкви

В среду, 7 марта, в Даниловом монастыре в Москве Предстоятель Украинской Православной Церкви принял участие в первом в текущем году заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, заседание состоялось под председательством Святейшего Патриарха Кирилла.

В качестве временного члена священного Синода периода летней сессии (март-август) в работе заседании принял участие митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Участники собрания обсудили актуальные вопросы жизнедеятельности Церкви.