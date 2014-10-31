На могиле митрополита Владимира отслужили панихиду на старогрузинском языке

Делегация Грузинской Православной Церкви во главе с митрополитом Авва-Алавердским Давидом прибыла в древнюю обитель Киевской Руси - Киево-Печерскую Лавру - поклониться святыням, почитаемым во всем православном мире.

Сначала архиереи, священнослужители, монахи и преподаватели грузинских духовных школ посетили Ближние пещеры, где помолились угодникам Божьим. Паломники были поражены количеством святых мощей, которые покоятся там.

На выходе из пещер гостям показали могилу недавно канонизированного схимоархиепископа Антония (Абашидзе), которого киевляне уважают как подвижника и молитвенника. Этот исповедник трудился на ниве Христовой в Грузии, а в конце земной жизни пожелал остаться в Киево-Печерской Лавре.

Также паломники посетили храм Всех преподобных Печерских. В этой церкви, где находятся мощи святого исповедника Антония, регулярно совершаются богослужения для киевской общины во имя святой царицы Тамары.

Там священство пропело величание преподобным отцам Печерским.

Также паломники посетили могилу почившего Предстоятеля нашей Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира. Там священнослужители отслужили панихиду по усопшим.

Все песнопения были исполнены на богослужебном старогрузинском языке, которым испокон веков молятся в Грузии.

Кроме того, гости провели рабочую встречу с управляющим делами Церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

На встрече речь шла о подготовке к подписанию договора о сотрудничестве и обмене студентами между Киевской и Тбилисской духовными школами.

Митрополит Антоний отметил гостеприимство и доброжелательность Грузинской земли, какой она всегда встречает украинских паломников.

Гости из Грузии заверили митрополита Антония в своих молитвах и сопереживании украинскому народу, который проходит сегодня испытания, с которыми в недавнем прошлом столкнулся и грузинский народ. А потому молитва Грузинской Церкви за мир в Украине является особенно вдохновенной и искренней.

"Православие в Украине"