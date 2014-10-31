Хэллоуин - праздник не святой и не наш - прот. Георгий Коваленко (укр.)

Хелловін – це язичницьке свято, яке пережило віки, збереглося в християнізованих народів Британських островів, а потім, у ХХ ст., стало глобальним комерційним проектом з новими традиціями та атрибутами.

Щоб було зрозуміло, про що йдеться, наведу приклад наших місцевих «хелловінів».

Колядування на Різдво – це язичницька традиція, наповнена християнським сенсом. Вона може знову перетворитися на язичницьку Коляду, коли буде сприйматися нами як свято «п'ятака» і куті, а не славленням Христа.

А Масляна без згадування Сонця-Христа, Прощеної неділі та підготовки до Великого посту – на язичницьку оргію, добре показану в «Сибірському цирульнику».

Але старі язичницькі форми з християнським наповненням можуть бути нашими найулюбленішими традиціями – народним християнством, яке не змогла здолати навіть богоборча радянська влада.

Хелловін у англосаксів є дохристиянським днем поминання померлих, поєднаним місіонерами з днем всіх святих. Саме в такому контексті це свято можливе навіть в християнських спільнотах Шотландії, Ірландії або у переселенців з тих країв.

Але хіба експортований нам комерційний варіант Хелловіна у вигляді вечірок і розваг, перевдягань у наряди нечисті та гарбузів зі свічками має щось спільне з поминанням померлих, як це було у язичників та християнських місіонерів?

Ця думка проявилася дуже яскраво цьогоріч, бо хелловінське «святкування» збігається з нашим православним поминальним днем – Димитрівською батьківською суботою. І ось в храмах і монастирях з вечора 31 жовтня почнуть служити заупокійні парастаси, молитися до Господа Бога і всіх святих та ставити свічки за упокій душ спочилих предків.

А в цей самий час вулиці, клуби, школи та квартири їхні нащадки почнуть прикрашати також свічками, але в гарбузах, та перевдягатися в костюми нечисті, забуваючи і про всіх святих, і про все святе, в тому числі і про пам'ять тих, хто відійшов до Вічності.

Ось чому для мене Хелловін (День всіх святих) стало асоціюється саме з Hell (Пеклом) та його «святими». Бо це «свято» не святе і не наше. Звичайно, можна сказати, що це просто світська костюмована розвага. І я готовий з цим погодитися. Але не цього року.

Блог прот. Георгія Коваленка на tsn.ua