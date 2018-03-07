Музей Киевской духовной академии получил в дар старинное клише иконы Богородицы

Ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр 7 марта встретился с наместником Свято-Введенского мужского монастыря Киева епископом Дамианом.

Во время встречи епископ Дамиан передал в дар Церковно-археологическому музею Киевской духовной академии старинное клише иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», а также ряд церковных изданий, сообщает пресс-служба КГА.

Владыка ректор поблагодарил епископа Дамиана за ценный подарок для Киевских духовных школ и пожелал помощи Божией в архипастырском служении.

***Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи собранием такого рода. До закрытия в начале ХХ века хронологически собрание музея включало в себя материалы, начиная с III тысячелетия до Р. Х. и заканчивая XIX веком. Почти вся коллекция ЦАМу была утрачена или вывезена за границу после прихода советской власти.

Возрождение Церковно-археологического музея Киевской духовной академии состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Владимира, который и пожертвовал для экспозиции предметы из своей личной коллекции.