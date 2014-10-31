Митрополит Онуфрий: Пришло время показать, насколько мы христиане

На чьей стороне Церковь, когда льется кровь, может ли пастырь бросать свою паству, допустим ли национализм? Предстоятель Украинской Православной Церкви в интервью российскому порталу "Православие и мир" рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться, возглавив верующих охваченной войной страны.

– Владыка, в августе вас избрали Предстоятелем Украинской Православной Церкви. Что вам сейчас представляется самым трудным в этом служении?

– Когда Собор епископов Украинской Православной Церкви избрал меня на древнюю Киевскую митрополичью кафедру, то я, прежде всего, почувствовал свою немощь, свое недостоинство. И потому сразу же на Соборе обратился к собратьям-архипастырям с просьбой поддержать меня в этом служении. Ведь Предстоятель должен стать всем для всех.

Фактически Предстоятель должен полностью отказаться от какой бы то ни было, как сегодня принято говорить, «частной жизни». Он должен быть человеком Церкви, который живет в Церкви и для Церкви. Но Церковь – это народ Божий, который несет к нам свои радости и свое горе, который просит о молитве, о поддержке, о защите и помощи. Это крест, который возлагается на плечи Предстоятеля. И, наверное, никаких человеческих сил не хватит, чтобы понести этот крест. Но верю, что Господь, который дает этот крест, даст и свою благодатную помощь в служении Церкви.

– Сегодня в Донецкой и Луганской областях сохраняется крайне тяжелая обстановка. Каким вы видите вклад Церкви в дело миротворчества?

– Сегодня Господь дает нам всем уникальную возможность показать, насколько мы являемся христианами. Вспомним рассказ Спасителя о Страшном суде. О чем нас спросит Господь, когда мы придем на Суд? О том, накормили ли мы голодного, напоили ли жаждущего, посетили ли заключенного в темнице, приютили ли странника.

Сегодня в результате военных действий в нашей стране тысячи людей оказались без крыши над головой, без средств к существованию, без элементарного пропитания. И мы как христиане должны идти к этим людям с помощью. Те из нас, кто по милости Божией имеет достаток, должны поделиться с нуждающимися. Это главная наша задача.

Нам предстоит непростой путь к национальному примирению. И Церковь должна принять в этом самое активное участие. Сегодня, как никогда, наш народ нуждается в духовной поддержке. Мы должны нести украинскому обществу слово о Христе, о всепрощении. Только в том случае, если наш народ сумеет поставить во главу угла христианские нравственные ценности, он сможет преодолеть эти тяжелые испытания.

– Много информации о том, что гибнут священники, собирается ли Церковь как-то помогать их семьям – вдовам, сиротам?

– Сегодня мы достоверно знаем о гибели трех священников Украинской Православной Церкви в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Это клирик Луганской епархии священник Владимир Креслянский, клирик Северодонецкой епархии священник Георгий Никишов и клирик Горловской епархии протоиерей Павел Жученко. Это –мученики, и пусть Господь упокоит их души в селениях праведных.

Украинская Православная Церковь вместе с другими церквями и религиозными организациями оказывает благотворительную помощь всем, кто пострадал вследствие боевых действий. Мы выражаем искреннюю благодарность духовенству и верным, которые прикладывают много усилий для обеспечения потребностей вынужденных переселенцев, оказывают помощь медикаментами раненым военнослужащим, материально поддерживают членов семей погибших.

Особенно нуждаются в нашей помощи вынужденные переселенцы, которые покинули свои дома и уехали из зоны вооруженного противостояния.

– А как вы относитесь к тем священникам, которые оставляют места своего служения в охваченных войной регионах? Насколько это оправдано?

– Согласно канонам Православной Церкви, священник может оставить место своего служения только с благословения своего правящего архиерея. Потому, несмотря на то что сегодня сохраняется крайне тяжелая ситуация в Донецкой и Луганской областях, священники должны оставаться со своей паствой.

Рукоположение священника подобно венчанию. Паства вручается священнику как невеста, о которой он должен заботиться, которую он должен всячески охранять и защищать. Потому покинуть место своего служения священник может лишь в самом крайнем случае. Но, подчеркну еще раз, такое решение имеет право принимать только правящий епископ.

Если же в условиях военных действий, когда нет возможности связаться с епископом, священник вынужденно покидает свой приход, спасая жизнь своей семьи, своих близких, а возможно, и своей паствы, он при первой же возможности должен сообщить о случившемся правящему архиерею.

– Может ли священник в проповеди призывать мирян занять ту или иную сторону в политическом противостоянии?

– Священный Синод нашей Церкви неоднократно подчеркивали, что амвон ни в коем случае не должен становиться местом политической пропаганды. В Церкви есть люди с разными политическими убеждениями, и священник, превращая проповедь в политическое выступление, вносит разделение в свою паству. Задача же пастыря заключается в том, чтобы объединять людей и вести их ко Христу. Потому всякая политика должна быть удалена за стены храма.

– Как мы, российские миряне и священники, можем помочь нашим собратьям на Украине? В чём сейчас наш долг по отношению к вам, на ваш взгляд?

– Долг всякого христианина – это молитва. Потому мы просим возносить молитвы за Украину, за ее народ, за нашу Церковь. В молитве заключена великая сила. И если к Богу вознесется искренняя, горячая молитва; верим, Он переменит Свой гнев на милость и пошлет нашему народу мир.

– Много говорят о националистической составляющей в этом конфликте. Вы много лет служили на Западной Украине, хорошо знаете ситуацию и в Киеве, и на Востоке. Насколько национализм вообще свойственен украинцам?

– Украинцам, как, наверное, и всякому другому народу, свойственен патриотизм, то есть любовь к своей Родине, к своей земле, к своей культуре. Патриотизм – это естественное чувство, которое благословляется Церковью. Всякий христианин должен трудиться на благо своего земного Отечества, защищать свою землю, хранить и приумножать национальную культуру. Церковь всегда принимала и благословляла национальную культуру, более того, активно использовала ее в своей проповеди.

Мы можем наблюдать особые черты в разных Поместных Церквах. Это плод многовекового творческого взаимодействия Церкви с национальными культурами.

Однако, патриотизм, как и всякое человеческое чувство, может подвергаться греховным искажениям. Радикальный национализм – это и есть греховное искажение патриотизма. Где здесь пролегает грань? Если любовь к своему народу сочетается в человеке с ненавистью к другим народам, если он превозносит собственный народ, а другие народы считает неполноценными, если человек, не дай Бог, выступает за физическое уничтожение других народов и проповедует идею мирового господства собственной нации, – это значит, что его патриотизм превратился в радикальный национализм, или даже в нацизм.

Такие греховные искажения патриотического чувства Церковь не только не поддерживает, но и прямо осуждает. Понятно, что болезнь национализма, точно так же, как и здоровый патриотизм, свойственна всем народам. Главное, чтобы народ умел эту болезнь преодолевать.

Мы живем в падшем мире, и все мы подвержены греху. Задача Церкви – бороться с грехом, исправлять естественные человеческие чувства от греховных искажений, а не воспевать лживые дифирамбы какой-либо нации.

"Православие и мир"