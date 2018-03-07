В Париже открылась уникальная выставка православных икон XVI-XIX веков

В Париже в выставочных залах Православного Духовно-культурного центра состоялось открытие уникальной выставки русской иконы XVI-XIX столетий "Пасха".

Экспозиция старинных русских икон посвящена теме Страстей Христовых и Его славного Воскресения, сообщает Корсунская епархия Православной Церкви во Франции.

Церемонию открытия возглавил Управляющий Корсунской епархией епископ Нестор, который обратился к собравшимся приветственной речью. Вернисаж состоялся при участии священнослужителей, деятелей культуры, ценителей иконографического искусства и гостей Центра.

Экспонируемое собрание икон, состоящее из сотни шедевров русской иконописи периода с XVI по XIX столетие, формировалось на протяжении 50 лет парижскими коллекционерами. Собрание отличается разнообразием стилей, школ и эпох православной иконописи, сменявших друг друга на протяжении пяти столетий.

Среди экспонируемых образов представлены столь редкие иконы как «Беседа преподобных Варлаама и Иоасафа» начала XVIII столетия, «Архангел Рафаил, противостоящийземлетрясению», «Положение даров в сокровищницу» XIX века и многие другие.

Одним из наиболее ценных экспонатов этого периода можно назвать образ святителя Николая Чудотворца, на полях которого размещены 16 фрагментов жития святого.

Большая часть экспонируемых образов относится к XVII веку. Их разнообразие позволяет проследить как развивалась русская иконография в течение этого периода.

К первой трети XVII века относится «таблетка»: икона, изображающая «Вознесение Христа» и «Христа среди учителей». Сегодня известно весьма ограниченное количество подобного рода икон, их редкость обусловлена сложностью хранения.

XVIII столетие отображено в иконах, вышедших из мастерских старообрядцев на Выгозере (Карелия), а также из под кисти иконописцев Вятки, Палеха, Павлово-на-Оке, Невьянска (Средний Урал).

XIX и начало XX столетия представлены иконами, изготовленными в столь известных центрах как Палех и Мстёра, расположенных рядом со Владимиром.

Выставка была организована культурной ассоциацией "Культура" при Троицком кафедральном соборе на набережной Бранли.