В Бердянске состоялся семинар для семей священников УПЦ

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в стенах Бердянского университета менеджмента и бизнеса 6 марта Миссия Синодального отдела УПЦ по делам семьи провела выездной региональный семинар для семей священнослужителей Бердянской епархии.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, после общей молитвы Глава Миссии архиепископ Пантелеимон поблагодарил епископа Ефрема за приглашение. Также владыка отметил, что именно с семьи начинается Церковь и именно в семьях священников дети, воспитанные в институте Православия и любви к Матери-Церкви учатся правильным основам духовной жизни.

Епископ Ефрем отметил, что подобные встречи дают прекрасную возможность обсудить волнующие вопросы в деле проповеди Евангелия.

«Необходимо понимать, что пороки общества – это укор нам, священнослужителям и побуждение к более усердной миссии среди наших соотечественников. Как никогда сегодня актуальна требование апостола Павла к священнослужителю, который должен явить пример правильной семьи, должен быть «добрым кормчим своего дома».

Руководитель семейного отдела Львовской епархии протоиерей Михаил Коник рассказал о разработке методических рекомендаций для священников при проведении добрачных бесед на приходах УПЦ.

Также были затронуты темы «Помощь детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки» и «Социальное служение семей священников». Был презентован социальный проект «Наставничество». Его реализация направлена на поиск и подготовку наставников для детей, проживающих в интернатах.