В Польше издали книгу митрополита Антония Сурожского «Образ Бога в человеке» на польском языке

По благословению епископа Лодзинского и Познанского Афанасия, были переведены труды на польский язык митрополита, философа и проповедника Антония Сурожского (в миру - Андрея Блума).

Как сообщается на сайте Польской Православной Церкви, книга вышла под названием «Образ Бога в человеке».

Впервые книга появилась в Великобритании в 1971 году и вскоре была переведена на другие языки. Русскоязычной версией трудов является книга «Человек перед Богом», именно она послужила основой для перевода на польский язык. Благословение на перевод книги на польский язык дал сам митрополит Антоний Сурожский в 2000 году.

«Конечно, каждый из нас ожидает смерти в таких категориях, которые верны для него. Однако мы не должны создавать вводящие в заблуждение категории. Наша встреча со Христом - это встреча с Спасителем. Встречая Бога, мы встречаемся с неограниченной любовью. Мы должны это помнить. По моему мнению, Страшный суд состоит в том, что мы будем стоять перед Персонификацией Абсолютной Любви, и когда мы поймем, как мало в нас, тогда мы будем напуганы. Но это не значит мучения. Возможно, я веду себя как еретик, вы можете сжечь меня, прежде чем я уйду, но мне кажется, что Бог покажет нам милость, хотя мы всю жизнь так бесплодно прожили, и поэтому мы потратили ее впустую, не говоря уже о других вопросах. Его реакция на нас будет жалостью и состраданием», - написал, в частности, в книге митрополит Антони Блум.

***Митрополит Антоний родился в Лозанне 6 июня 1914 года в семье русских дипломатов. Фигура и взгляды этого человека особенно ценны сегодня, когда в хаосе эклектичных ценностей и эгоцентризма люди пытаются найти свою истинную судьбу. Основанный на богатой христианской святоотеческой традиции и церковном опыте, митрополит Антоний показывает, что единственным смыслом человеческой жизни является жизнь во Христе.