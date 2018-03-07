Управляющий делами УПЦ рассказал, как православные отмечают 8 марта

В Международный женский день верующим христианам следует проявить заботу о своих близких, прежде всего, добрыми делами и вниманием, не прибегая к излишествам во время Великого поста.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка напомнил, что исторически праздник 8 марта связан с революционным движением в Нью-Йорке, где в этот день в 1908 году прошла массовая манифестация за равноправие женщин. И уже из Америки акции за права женщин переместились в Европу.

«Изначально в основе праздника было революционное движение социал-демократов. В 1917 году акция за равноправие женщин прошла в Петербурге, и в ней приняли участие около 100 тысяч человек. Через неделю после этого события от престола отрекся Николай ІІ, и для организаторов акции это был некий знак. Большевики считали, что массовая манифестация привела к развалу Империи, поэтому и стали отмечать этот день как праздник», - рассказал митрополит Антоний.

С 1966 года в СССР 8 марта стал официальным выходным днем, однако со временем его идеологическая составляющая отошла на второй план, отметил владыка.

«Для всех верующих людей приход большевиков к власти – это репрессивная машина, от которой пострадали многие миллионы наш соотечественников. Поэтому подсознательно этот праздник ассоциируется с большевиками и атеистами, которые нанесли большой вред церковной жизни. В то же время, в течение всего ХХ века этот праздник получал определенную трансформацию, и уже мало кто вникал в то, кто его основал и с чем он был связан. И по сей день постепенно революционная подоплека отошла на второй план, а на 8 марта стали смотреть просто как на Женский день», - сказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ пояснил, что особого богоборческого смысла день 8 марта сам по себе не несет. И поскольку этот день до сих пор является официальным выходным, ему придается уже новое осмысление.

«Согласно государственному и светскому календарю, это выходной день и праздник. Мы, как христиане, должны ответственно относиться к тому, что дает нам Господь. Каждый день – это особая милость Божия, каждый день мы соприкасаемся с близкими людьми, которые ожидают от нас теплоты и внимания. Поэтому нужно, чтобы этот день был наполнен особой концентрацией внимания и любви к близким нам женщинам – матерям, сестрам, дочерям, супругам», - рассказал митрополит.

Однако отмечать 8 марта верующие люди должны без излишеств, поскольку этот праздник всегда выпадает на Великий пост, напомнил владыка.

«У кого есть возможность, в этот день можно поздравить близких женщин, подарить им цветы, показать им свою заботу. Убрать в доме, приготовить обед или ужин – это вещи, которые важны для того, чтобы передать особое отношение к нашим близким. Но нужно помнить и о том, что сейчас Великий пост, поэтому этот день не должен превратиться в гуляния и пиршества, которые не вписываются в церковные уставы. Этим мы принесем вред и своей душе, и никак не поможем своим близким», - отметил митрополит.

Также управляющий делами УПЦ напомнил, что в церковном календаре есть праздник Жен-мироносиц, а во многих странах Европы, в том числе и в Украине, отмечают День Матери, который по своему содержанию намного ближе к христианскому осмыслению женского дня.

«В Украине День матери отмечается во второе воскресенье мая. Возможно, этот праздник до сих пор не совсем оценен нашим обществом. Но, если говорить о необходимости празднования именно женского дня, то этот день всегда выпадает на пасхальный период с особым праздничным настроением, в отличие от 8 марта, которое всегда выпадает в пост», - сказал митрополит.