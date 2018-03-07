Сербская Православная Церковь изменит свое официальное название

Новым официальным названием Сербской Православной Церкви будет «Сербская Православная Церковь – Печский Патриархат».

Изменения будут закреплены новым уставом СПЦ, сообщают spzh.news со ссылкой на "Белградские Вечерние Новости".

Патриарх Сербской Православной Церкви будет именоваться также архиепископом Печским, митрополитом Белградским и Карловским и Патриархом сербских и прибрежных земель.

Согласно нового устава, существующие 13 епархий станут митрополиями.

Новый устав, скорее всего, будет принят на собрании высшего церковного органа – Священного Синода – в середине мая.

Работа над ним началась в 2012 году с создания комиссии по пересмотру существующего устава, которую возглавил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий.

Изменения в официальном названии Сербской Церкви объясняются желанием укрепить связь с ее историческим центром в Патриархате Печ, а также с Косово и Метохией.

Прежняя практика избрания Патриарха заключалась в том, что случайным образом выбирался один из трех конвертов, содержащих имена кандидатов.