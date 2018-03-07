Патриарх Илия ІІ встретился с послом Украины

Католикос-Патриарх всея Грузии, Илия ІІ встретился с послом Украины Игорем Долговым, который посетил Грузию 6 марта.

Как сообщается на сайте Грузинской Православной Церкви, эта встреча была вступительной. Речь шла о взаимоотношениях Украины и Грузии.

Посол сказал, что впервые встретился с грузинскими студентами в 1979 году и с Патриархом Илией ІІ.