Патриарх Илия ІІ встретился с послом Украины
12:23, 07 марта 2018Православие
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Грузинский Патриарх встретился с украинским послом / patriarchate.ge
Католикос-Патриарх всея Грузии, Илия ІІ встретился с послом Украины Игорем Долговым, который посетил Грузию 6 марта.
Как сообщается на сайте Грузинской Православной Церкви, эта встреча была вступительной. Речь шла о взаимоотношениях Украины и Грузии.
Посол сказал, что впервые встретился с грузинскими студентами в 1979 году и с Патриархом Илией ІІ.
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