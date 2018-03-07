Патриарх Илия ІІ встретился с послом Украины

12:23, 07 марта 2018
Православие
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Грузинский Патриарх встретился с украинским послом / patriarchate.ge

Как сообщается на сайте Грузинской Православной Церкви, эта встреча была вступительной. Речь шла о взаимоотношениях Украины и Грузии.

Посол сказал, что впервые встретился с грузинскими студентами в 1979 году и с Патриархом Илией ІІ.

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