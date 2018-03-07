В Европарламенте представитель УПЦ рассказал о важности защиты христианского культурного наследия
13:25, 07 марта 2018Православие
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Епископ Виктор (Коцаба) принял участие в семинаре в Брюсселе / facebook.com
Глава Представительства УПЦ при международных организациях епископ Виктор (Коцаба) принял участие в семинаре, который проходил в стенах Европарламента в Брюсселе 6 марта.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, организаторами мероприятия выступили Комитет представителей Поместных Православных Церквей при Европейском Союзе и Европейская Народная Партия.
Епископ Виктор рассказал о важности защиты христианской культурного наследия для Европы.
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