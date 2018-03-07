В Европарламенте представитель УПЦ рассказал о важности защиты христианского культурного наследия

13:25, 07 марта 2018
Православие
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Епископ Виктор (Коцаба) принял участие в семинаре в Брюсселе

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, организаторами мероприятия выступили Комитет представителей Поместных Православных Церквей при Европейском Союзе и Европейская Народная Партия.

Епископ Виктор рассказал о важности защиты христианской культурного наследия для Европы.

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