В Европарламенте представитель УПЦ рассказал о важности защиты христианского культурного наследия

Глава Представительства УПЦ при международных организациях епископ Виктор (Коцаба) принял участие в семинаре, который проходил в стенах Европарламента в Брюсселе 6 марта.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, организаторами мероприятия выступили Комитет представителей Поместных Православных Церквей при Европейском Союзе и Европейская Народная Партия.

Епископ Виктор рассказал о важности защиты христианской культурного наследия для Европы.