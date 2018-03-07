В Белой Церкви прошел молебен по случаю дня памяти основателя города - Ярослава Мудрого

В день памяти благоверного князя Ярослава Мудрого, 5 марта, духовенство Белой Церкви во главе с митрополитом Белоцерковским и Богуславским Августином совершило молебен на Замковой Горе.

Молебен состоялся на историческом месте основания Белой Церкви, перед памятником святого благоверного князя Ярослава Мудрого, возле храма святого великомученика Георгия Победоносца, сообщает пресс-служба Белоцерковской епархии.

В приветственном слове архипастырь отметил, что молитва у памятника святого князя является проявлением любви к нему, ведь он наш отец и наш город, им основанный − благословенен. Хоть он и имеет сложную судьбу, но его, как показали последние события, обходят всякие погромы, захваты и увечья.

Владыка пожелал верующим быть настоящими патриотами, такими, каким был святой князь Ярослав: учить своих детей, заботиться о благосостоянии, не делить, а объединять. Архипастырь выразил благодарность духовенству и верующим и призвал на всех Божие благословение.