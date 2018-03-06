В Одесской области освящен новый храм Свято-Покровского скита (видео)

Во вторник, 6 марта, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил освящение нижнего храма в честь святителя Николая Свято-Покровского храма Свято-Покровского скита Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, расположенного на окраине с. Мариновка Беляевского района Одесской области.

Затем митрополит Агафангел возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме, после завершения которой Владыка обратился к верующим с архипастырским словом. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Митрополит отметил, что здесь раннее был лишь приходской храм, куда по воскресным дням приходило несколько верующих, а ныне мы видим, что за три года это место преобразилось, став поистине духовным оазисом, куда стекаются не только местные жители, но и приезжают многочисленные паломники из Одессы и области.

Осенью 2015 года Священным Синодом Украинской Православной Церкви было принято решение об основании здесь на базе приходского Свято-Покровского храма Свято-Покровского скита Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. И менее чем за три года здесь практически полностью завершены работы по реконструкции приходского храма, создан новый – нижний Свято-Николаевский храм, который сегодня освятили, построены братские корпуса, трапезная, водосвятная часовня, благоустроена обширная прилегающая территория, высажены сотни плодовых деревьев, тысячи кустарников и цветов, подведены все коммуникации, пробурена артезианская скважина, которая полность обепечила потребности скита водой, что так важно в этом засушливом районе, где летом часто бывают перебои с обеспечением питьевой водой.

В Свято-Николаевском храме установлен иконостас, выполнена роспись в каноническом стиле, оборудован всем необходимым алтарь. Еще более масштабные работы по обновлению проводятся в верхнем храме, который расписывается квалифицированными мастерами в академическом стиле.

Наряду с этим недалеко от скита был построен 4-х этажный корпус будущего первого в Украине православного хосписа «Покров», на что было потрачено более 8 млн. грн. Сейчас в нем ведутся масштабные внутренние работы. Когда хоспис будет запущен в эксплуатацию, здесь будут находиться тяжелобольные люди, которым будет оказываться и духовная поддержка, и необходимая медицинская помощь.

После завершения богослужения митрополит Агафангел ознакомился с ходом работ по росписи верхнего храма скита.