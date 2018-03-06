В Запорожье состоится семинар, посвященный пастырской опеке семей

21:59, 06 марта 2018
Православие
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Семинар призван помочь духовенству в активной работе с прихожанами и их семьями / hram.zp.уа

В семинаре примут участие городское духовенство, матушки, приходские сотрудники, сообщает пресс-служба Запорожской епрахии УПЦ.

В ходе работы мероприятия будет рассмотрен опыт передовых епархий и запланировано выступления профильных специалистов, направленные на структурирование работы епархиального отдела и помощь духовенству в активной работе с прихожанами и их семьями.

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