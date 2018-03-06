Патриарх Илия II просит правительство Индии оставить мощи царицы Кетеван в Грузии еще на шесть месяцев

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой оставить мощи царицы Кетеван на родине святой великомученицы еще на шесть месяцев.

В письме Патриарх Грузинский выражает благодарность в связи с временной доставкой на родину мощей великомученицы царицы Кетеван, сообщает "Грузия онлайн".

«Выражаем благодарность в связи с временной доставкой святых мощей великомученицы царицы Кетеван на родину и надеемся, что срок пребывания в Грузии (который истекает в марте), будет продлён», – отмечается в письме Грузинского Патриарха.