В Киеве создается новая женская обитель милосердия

18:38, 06 марта 2018
Православие
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/ news.church.ua

В Марфо-Мариинской обители будут нести послушание по уходу за больными и немощными девушки и женщины, которые со временем смогут принять в этой обители монашеский постриг. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

/ news.church.ua

Духовником новосозданной обители Предстоятель назначил протоиерея Иоанна Гориа.

Блаженнейший Владыка пожелал сестрам терпения и смирения в подвиге служения ближнему, напомнил о преподобных Антоние, Феодосие и других печерских чудотворцах, которые также делали много добрых дел милосердия в служении ближнему, дал духовные наставления и благословил сестер на их богоугодные дела.

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