В Киеве создается новая женская обитель милосердия

Во вторник, 6 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры сестер Марфо-Мариинской обители, которая создается в Киеве.

В Марфо-Мариинской обители будут нести послушание по уходу за больными и немощными девушки и женщины, которые со временем смогут принять в этой обители монашеский постриг. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Духовником новосозданной обители Предстоятель назначил протоиерея Иоанна Гориа.

Блаженнейший Владыка пожелал сестрам терпения и смирения в подвиге служения ближнему, напомнил о преподобных Антоние, Феодосие и других печерских чудотворцах, которые также делали много добрых дел милосердия в служении ближнему, дал духовные наставления и благословил сестер на их богоугодные дела.