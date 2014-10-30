Православная молодежь Одесщины развивает новые социальные проекты

В рамках развития социального служения Украинской Православной Церкви состоялась встреча председателя Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханов с благотворителями и активистами Молодежного и Социального отделов Одесской епархии.

В частности на встрече присутствовали председатель Молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко, благочинный III Одесского городского округа протоиерей Илья Манита, руководители и работники молодежного центра «Надежда» и благотворительного объединения «Благовещение». Следует отметить, что это один из самых значительных социальных и просветительских проектов Одесской епархии, которые направлены на организацию помощи тяжелобольным детям и беременным женщинам.

Во время встречи отец Владислав рассказал присутствующим о работе новообразованного Синодального отдела, планы и перспективы на будущее. Особое внимание было уделено проекту создания молодежного лагеря, целью которого является воспитание будущих организаторов православной молодежи, которые могли бы общаться с людьми и представить творческие идеи обществу.

По мнению отца Владислава, пребывание в таком лагере должно формировать у молодых людях способности к созданию собственных социальных и просветительских проектов, начиная от идеи и заканчивая освоением новых направлений деятельности. В связи с этим, председатель Синодального отдела подчеркнул важность привлечения новых волонтеров всеукраинского православного молодежного движения.

В свою очередь, представители Молодежного и Социального отделов Одесской епархии рассказали отцу Владиславу о своих проектах, которые успешно осуществляются волонтерами и неравнодушной молодежью. Также отмечалась необходимость помощи и поддержки Церкви на всех этапах функционирования существующих и будущих социальных проектов: как в начале, так и в процессе работы.

Такая встреча уже является не первым опытом плодотворного сотрудничества председателя Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам с православной молодежью Одесской области. Год назад протоиерей Владислав неоднократно проводил тренинги по социальной работе для молодежных движений Одесской епархии. Итак, теперь от православных одесситов следует ожидать новых социально-просветительских проектов.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви