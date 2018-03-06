Священник УПЦ опубликовал видео разрушенных церквей ХХ века и призвал не повторять ошибок истории

Священник Запорожской епархии УПЦ настоятель храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Запорожье протоиерей Игорь Рябко опубликовал в сети видео разрушенных церквей ХХ века и призвал не повторять ошибок истории.

Как сообщает Центр информации УПЦ, опубликованное в сети видео содержит документальные кадры из хроники ХХ века, на которых запечатлены моменты богоборческой истории эпохи коммунизма: разрушение православных храмов, грабеж церковной утвари, арест священнослужителей, глумление над крестами и святынями Церкви и расстрелы. В своем комментарии к видео, протоиерей напомнил, что борцы с Церковью ХХ века были рождены и воспитаны в Православии.

«Я смотрю на эти лица... и думаю. Господи, кто они? Откуда? С какого адского дна повылезали? Ведь все они были воспитаны в Православии! Все когда-то ходили в воскресные школы! Все крещены в канонической Церкви! Как так случилось? Что произошло? Что не тысяча, не десять, и даже не сто тысяч бесноватых поднялось над страной, а целая тьма», - написал священник.

Протоиерей призвал не забывать самые страшные моменты истории ХХ века, чтобы никогда не повторять ошибок минувшей эпохи.

«Люди, о каком крещении вы вообще спорите, о чем рассуждаете, о каких канонах и постановлениях? Проснитесь наконец! На этом видео то, что было 100 лет назад. Неужели такая короткая у народа память? Неужели нужно постоянно наступать на одни и те же грабли, чтобы понять очень простую вещь. Не формальная принадлежность ко Христу делает человека Человеком, а только его жизнь во Христе. Господи, помилуй, прости и вразуми нас грешных», - написал священник.