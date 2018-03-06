Ректор Киевских духовных школ совершил отпел Владлена Гончаренко – известного юриста и педагога

Сегодня, 6 марта, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр совершил отпевание Владлена Гончаренко – известного юриста, педагога.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДА, Владлен Гончаренко был известным украинским юристом, педагогом, профессором, академиком Национальной академии правовых наук Украины, декан юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с 1987 по 1997 гг. Владлен Игнатьевич скончался 4 марта на 87 году жизни.

Епископу Сильвестру сослужили: секретарь Киевской епархии по Киеву протоиерей Виктор Иващук, настоятель храма протоиерей Василий Русинка, а также духовенство столицы.

Провести в последний путь покойного пришли его родные и близкие, а также коллеги и студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

За богослужением пел хор Киевских духовных школ.

После отпевания владыка ректор обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором, в частности, отметил: «Смерть – это не вечная разлука, а временный сон тела, через который открывается радость воскресения и вечной жизни в Царстве Небесном. Смерть – это радостная встреча умершего с Христом, Который умер за грехи каждого из нас и воскрес для нашего спасения».

Погребение новопреставленного Гончаренко Владлена произошло на Совском кладбище Киева.