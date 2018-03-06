В Кропивницкому православные молятся перед чудотворной иконой Богородицы «Почаевская»

Сегодня, 6 марта, чудотворную икону Божией Матери «Почаевская» православные верующие встретили в Свято-Покровском храме Кропивницкого, где святыня будет находиться до 8 марта.

Перед иконой постоянно будут совершаться молебны и акафисты, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По благословению митрополита Владимира и при содействии митрополита Иоасафа святыня будет находиться на Кировоградщине до 9 марта. В Кировоградскую епархию УПЦ из Свято-Успенской Почаевской лавры чудотворный образ прибыл 2 марта.

Икону Божией Матери встречали в г. Новомиргород, крестным ходом ее доставили в Свято-Николаевский собор. В храме совершили молебен и отслужили всенощное бдение и ночную литургию. В течение всех последующих дней непрерывно перед святым образом возносились молитвы о мире в государстве и украинском народе. Сотни горожан и гостей района непрестанным потоком шли, чтобы поклониться образу Пресвятой Деве Марии. Храм не закрывался ни днем, ни ночью, и в нем всегда были люди.

«В эти тяжелые для нашего государства и Церкви времена мы ощутили всю полноту единения Церкви Христовой, истинную Пасхальную радость», – рассказали в пресс-службе Кировоградской епархии.

Утром 9 марта, перед началом Божественной литургии, состоится встреча иконы в Кафедральном соборе Рождества Божией Матери. После окончания богослужения чудотворный образ проведут к месту его постоянного пребывания – в Почаевскую лавру.