В Мукачево состоялась миссионерская литургия на языке жестов для людей с нарушениями слуха

16:00, 06 марта 2018
Православие
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В Мукачево состоялась очередная миссионерская литургия для людей с недостатками слуха / news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в этот день Светлана Волощук – сурдопереводчик Киевской общины глухих, которая действует при Ионинском мужском монастыре Киева, помогла постоянному местному сурдопереводчику, диакону Тарасию Шелельо осуществить перевод очередного воскресного богослужения лицам с проблемами слуха.

“Рад, что неслышащие люди из любого уголка Украины имеют возможность общаться и понимать друг друга”, – отметил отец Тарасий.

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