В Мукачево состоялась миссионерская литургия на языке жестов для людей с нарушениями слуха

В воскресенье, 4 марта, по благословению архиепископа Феодора в Росвиговском кафедральном соборе в честь Рождества Божией Матери совершили очередную миссионерскую литургию на языке жестов для людей с нарушениями слуха в Мукачево.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в этот день Светлана Волощук – сурдопереводчик Киевской общины глухих, которая действует при Ионинском мужском монастыре Киева, помогла постоянному местному сурдопереводчику, диакону Тарасию Шелельо осуществить перевод очередного воскресного богослужения лицам с проблемами слуха.

“Рад, что неслышащие люди из любого уголка Украины имеют возможность общаться и понимать друг друга”, – отметил отец Тарасий.