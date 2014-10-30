Над Сумами состоялся крестный полет: священники молились о мире и окропили город святой водой

Над Сумами 28 октября прошел крестный полет, во время которого трое священников на самолете АН-2 отслужили молебен о мире и прекращении войны в Украине, а также окропили сверху город святой водой.

Как сообщили УНИАН в УМВД Украины в Сумской области, воздушный крестный ход состоялся впервые в истории города. Священников и церковные святыни сопровождали сотрудники Государственной службы охраны.

«По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Украинской Православной Церкви Евлогия воздушный крестный полет совершен с чтимими святынями Сумщины: иконами Малочернетчинского образа Христа Спасителя «Хлеб Жизни», Корсунской, Покровской и Августовской иконами Богородицы, иконами преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского и святыми мощами угодников Божиих. Протоиерей Вячеслав благословил полет. Молитва, началась на земле, а продолжилась в воздухе», - отмечается в сообщении.

В общем полет длился больше часа, а священнослужители молились о том, чтобы святые угодники защитили Украину, чтобы ни одно село, ни один город не остался без внимания небесных покровителей.

Крестный ход - традиция, пришедшая на Русь из Византии и сохранена для нас нашими предками, которые в крестном ходе объединились в соборной молитве.