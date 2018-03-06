В Крыму возле пещерного храма впервые за 500 лет совершили Божественную литургию

Во второе воскресенье Великого поста, 4 марта, возле пещерного храма в Сарандинакиной балке (район Севастополя) в Крыму была совершена первая за 500 лет литургия.

Как сообщается на сайте Симферопольской епархии УПЦ, в этот день православная община в честь святителя Григория Паламы отметила престольный праздник.

Литургия была совершена в палатке, на месте будущего храма. В палатке был установлен переносной престол, жертвенник.

Литургию возглавил настоятель община иерей Александр Леонов. Все молящиеся причастились Святых Христовых Таин.

По благословению митрополита Лазаря в 2016 году была образована религиозная община во имя святителя Григория Паламы. Настоятелем общины назначен клирик храма Державной иконы Божией Матери иерей Александр Леонов. Каждое воскресенье, в 16.00 часов, члены общины во главе с отцом Александром собираются на этом месте, чтобы совершить водосвятный молебен и помолиться своему небесному покровителю – святителю Григорию Паламе.